Москва, 19 ноября, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Темпы роста российской экономики на уровне 3% недостаточны. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фрагмент программы журналист Павел Зарубин 19 ноября выложил в Telegram-канале.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Сейчас, конечно, задача ― сохранить эти темпы роста. 3% ― недостаточные темпы роста, они должны быть выше, это все понимают, нам надо компенсировать многие пробелы», ― отметил пресс-секретарь главы государства.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что у экономики страны есть большой потенциал, который в период максимальной мобилизации позволяет справиться с любыми ударами.

Как сообщало ИА Регнум, на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября президент России Владимир Путин заявил, что Россия полностью преодолела экономический спад 2022 года. Он пояснил, что это обусловлено прогнозом о росте российской экономики примерно на 2,8%.

Российские лидер подчеркнул, что для экономики страны рост ВВП в 3% по итогам года является хорошим результатом. По его словам, в целом Россия реализует все свои экономические планы, все планы социального развития, страна уже начинает сама производить многое из того, что раньше закупалось за рубежом.

В ноябре Центральный банк РФ оценил рост ВВП в третьем квартале 2023 года на уровне 5,1% в годовом выражении. В четвёртом квартале регулятор ожидает замедления роста ВВП РФ до 1,5% в годовом выражении. По прогнозу ЦБ, темп прироста ВВП в 2023 году составит 2,2–2,7%.