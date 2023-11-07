Москва, 7 ноября, 2023, 19:39 — ИА Регнум. Центральный банк РФ оценил рост ВВП в третьем квартале 2023 года на уровне 5,1% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

Дарья Антонова ИА Регнум

«По нашим оценкам и оперативным данным, рост ВВП в третьем квартале сложился выше ожиданий. Основным драйвером выступил инвестиционный спрос, который во многом подпитывался бюджетными расходами», — приводятся в докладе слова главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

Согласно докладу, ЦБ ожидает в четвёртом квартале замедления роста ВВП РФ до 1,5% в годовом выражении.

По прогнозу регулятора, темп прироста ВВП в 2023 году составит 2,2-2,7%.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 31 октября заявил, что ВВП России за девять месяцев 2023 года вырос на 2,8%. При этом в сентябре этот показатель составил более 5% в годовом выражении.

Президент России Владимир Путин сообщил 18 сентября, что экономика страны восстановилась после санкций, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года. Глава государства назвал хорошим показателем для российской экономики рост ВВП в 3% по итогам года.

При этом глава Минфина Антон Силуанов заявил в конце августа, что российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5% и даже выше.