Вашингтон, 18 ноября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Сверхтяжёлая американская ракета Starship от американской компании SpaceX после неудачного запуска стартовала во второй испытательный полёт. Об этом 18 ноября сообщила компания в соцсети Х (бывшая Twitter).

ADAM DAVIS / EPA/TASS

Запуск произвели со стартовой площадки компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в 07:00 по местному времени (16:00 мск).

В непилотируемом режиме полёт должен продлиться около полутора часов. Первая ступень после старта должна будет упасть в Мексиканский залив. После отделения от носителя корабль выполнит один неполный виток вокруг Земли, а затем совершит управляемое приводнение в Тихом океане.

Как сообщало ИА Регнум, запуск Starship планировали осуществить 17 ноября с площадки космодрома Бока-Чика в Техасе, однако за день до этого компания SpaceX сообщила, что перенесла запуск прототипа сверхтяжёлого космического корабля на 18 ноября по техническим причинам. Уточняется, что возникла необходимость в замене решетчатого стабилизатора.

Первый испытательный запуск ракеты-носителя с установленным на неё прототипом Starship, самой большой ракетой в мире, созданной для полётов к Луне и Марсу, SpaceX осуществила 20 апреля.

Спустя несколько минут после успешного запуска произошло нештатное отделение второй ступени, после чего Starship начала вращаться в воздухе. В начале пятой минуты полёта ракета взорвалась в воздухе. Маск заявил, что корабль Starship возобновит испытания через несколько месяцев.

Глава компании также заявил, что многоразовый сверхтяжёлый космический корабль может полететь на Марс в ближайшие три-четыре года. Предприниматель уточнил, что орбиты выстраиваются в нужное положение примерно раз в 26 месяцев, это даёт возможность направить космический аппарат к Марсу.