Москва, 18 ноября, 2023, 14:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов украинской армии на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области. Об этом 18 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ», — сказал он.

Военный уточнил, что также российские войска уничтожили два арсенала украинских войск у Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области, склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ у Волчанска Харьковской области, а также склад топлива для украинской военной техники у Выгоды в Одесской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 ноября Конашенков заявил, что российские силы ПВО за сутки сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» и пять ракет для РСЗО HIMARS украинской армии. Он добавил, что также удалось сбить 20 беспилотников ВСУ.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны рассказал, что российские военные за сутки нанесли артиллерийские и авиаудары по личному составу противника в районах островов Алексеевский и Фролова. По его словам, в результате этого было уничтожено до 75 военных и четыре автомобиля.