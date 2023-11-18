Москва, 18 ноября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили две противокорабельные ракеты «Нептун» и пять снарядов системы HIMARS. Об этом 18 ноября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Кроме того, уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов», ― добавил военный.

Он уточнил, что дроны Вооружённых сил Украины сбили в районах Купянска Харьковской области, Новой Збурьевки, Чаплинки Херсонской области, а также Спартака, Песков и Ясиноватой в ДНР.