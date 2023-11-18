Москва, 18 ноября, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за прошедшие сутки нанесли артиллерийские и авиаудары по силам украинской армии в районах островов в дельте Днепра. Об этом 18 ноября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что удары российские военные нанесли по расположениям ВСУ в районах островов Алексеевский и Фролова.

«В результате огня артиллерии и ударов авиации по живой силе ВСУ в районах островов Алексеевский, Фролова и населённого пункта Качкаровка Херсонской области уничтожено до 75 военнослужащих и четыре автомобиля», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, урон нанесли и военной технике ВСУ. Российские силы поразили артиллерийскую систему M777 американского производства, две гаубицы «Мста-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Как сообщало ИА Регнум, попавший в плен командир отделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ Александр Сидоренко рассказал, что при высадке десанта на левом берегу Днепра Вооружённые силы Украины потеряли не менее 100 человек. Он добавил, что его группу фактически уничтожили вскоре после высадки: по десанту открыли огонь артиллерия и миномёты. Трое украинских бойцов из семи, находившихся в лодке, сразу ушли под воду, он сам оказался по пояс в воде, двое потеряли автоматы.

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ИА Регнум заявил, что любые попытки украинской армии перебросить свои силы на левый берег Днепра самоубийственны.

По данным Минобороны, за неделю с 11 по 17 ноября на херсонском направлении украинская армия потеряла свыше 460 военнослужащих убитыми и ранеными. Также в ходе контрбатарейной борьбы российские войска нанесли удары по 16 орудиям полевой артиллерии и боевой машине РСЗО «Град» ВСУ.