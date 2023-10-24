Москва, 24 октября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. Россия давно живёт в санкционном режиме, продлением ограничений ещё на пять или десять лет её не напугать. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил 24 октября журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

Ранее спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан заявил, что скорого снятия санкций с России не предвидится даже в том случае, если конфликт на Украине прекратится. По его оценкам, ограничения будут действовать от пяти до десяти лет. Песков отметил, что страна уже адаптировалась к санкционному режиму.

«Поэтому вот такие временные горизонты, как там пять лет и так далее, конечно, нас абсолютно не пугают», — подчеркнул представитель Кремля.

Против России готовят новые пакеты санкций, это известно, добавил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, Евросоюз приступил к закрытому обсуждению нового, 12-го по счёту пакета антироссийских санкций. Польша предложила ввести запрет на новые сделки с «Росатомом», закупки российского урана, сжиженного газа и стали. Литва дала рекомендации «по разрушению российских промышленных мощностей» и предложила оставить Россию без доступа к лазерным технологиям, без радиаторов центрального отопления с неэлектрическим нагревом, гвоздей, кнопок, швейных игл и вязальных спиц. Эстония выступила за полное торговое эмбарго в отношении РФ.

По словам вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова, предложенные ограничения указывают на иссякшую у ЕС фантазию. Россия справится с запретом на ввоз иголок и радиаторов, заявил он.