Москва, 16 ноября, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили в ночь на 16 ноября три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над акваторией Черного моря возле побережья Крыма, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Ещё два подобных дрона удалось сбить в Брянской области.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и еще три БПЛА перехвачены над акваторией Чёрного моря около побережья Республики Крым», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября стало известно, что один человек пострадал в Глушковском районе Курской области в результате сброса украинским БПЛА взрывного устройства. Это произошло возле села Попово-Лежачи. Раненого доставили в состоянии средней степени тяжести в Глушковскую больницу.

В ночь 14 ноября российские силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили четыре дрона ВСУ в небе над Московской, Тамбовской, Орловской и Брянской областями.

15 ноября появилась информация о том, что ударный беспилотник, который двигался в стороны Коломны (Подмосковье), был нацелен на Конструкторское бюро машиностроения. Военным удалось его уничтожить, применив стрелковое оружие. Фрагменты дрона упали на территорию АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения».