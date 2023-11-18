Москва, 18 ноября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за сутки уничтожили склады боеприпасов украинской армии в Киевской, Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях, а также склад топлива для военной техники ВСУ в Одесской области. Об этом 18 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Военный уточнил, что российские авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 102 районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

«Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ. В районах населённых пунктов Карпиловка Киевской области и Александровка Житомирской области уничтожены два арсенала боеприпасов ВСУ», — сказал он

Российские военные также уничтожили склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения украинской армии у Волчанска в Харьковской области и склад топлива для военной техники ВСУ около Выгоды Одесской области, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября Конашенков рассказал, что с 11 по 17 ноября российские военные нанесли 24 групповых удара по позициям украинской армии с использованием высокоточного оружия и беспилотников. По словам военного, также за неделю были нанесены успешные удары артиллерийским арсеналам, складам с вооружением, военной техникой и топливом, а также по аэродромам и центру подготовки снайперов и военных инженеров ВСУ.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос 17 ноября признал, что воздушные удары Вооружённых сил России наносят большой ущерб украинским войскам. Отставной военный уточнил, что фугасные бомбы весом в несколько тонн практически полностью уничтожают позиции ВСУ.