Москва, 17 ноября, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России в период с 11 по 17 ноября, применяя высокоточное оружие и беспилотники, нанесли 24 групповых удара по позициям ВСУ, в том числе по радикальным формированиям «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России) и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в России), заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Павел Лисицын/ РИА Новости

«Поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Азов» и «Правый сектор», — рассказал он.

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Конашенков также сообщил, что за этот период российские войска наносили успешные удары по украинским артиллерийским арсеналам, складам с вооружением, военной техникой и топливом, а также по аэродромам и центру подготовки снайперов и военных инженеров.

Как сообщало ИА Регнум, генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос 17 ноября заявил, что воздушные удары российской армии наносят большой ущерб украинской армии. Он рассказал, что российские фугасные бомбы, весящие несколько тонн, практически полностью уничтожают украинские позиции.

Минобороны 16 ноября сообщило об уничтожении пункта управления 128-й горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в Запорожской области. 15 ноября Конашенков доложил об уничтожении трёх пунктов управления бригадами украинской армии.