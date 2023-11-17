Киев, 17 ноября, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Российские фугасные авиабомбы ничего не оставляют от позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне спецоперации, сообщил украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

«Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций», — сказал Кривонос.

По его словам, когда на опорный пункт падают четыре или пять бомб весом в несколько тон, то от этого места ничего не остаётся. Генерал ВСУ отметил, что любая поставленная Западом техника не будет гарантировать успех, потому что российские военные с ней легко справятся.

В октябре Business Insider сообщал, что российские военные наносят разрушительные удары по ВСУ управляемыми авиационными бомбами. Издание отметило, что используемые ВС России управляемые авиационные бомбы гораздо точнее, чем фугасные. При этом американский журнал Newsweek писал, что новые российские авиационные бомбы ФАБ-1500 окажут давление на украинские системы противовоздушной обороны.

В начале октября стало известно, что российская армия уничтожила возле села Александро-Калиново (ДНР) бункер с группой командования ВСУ «Соледар». Удар нанесли бомбой ФАБ-1500УМПК. В результате ВСУ потеряли порядка 50 офицеров. Удар разрушил почти всю аппаратуру связи, боевую технику и опорные пункты в радиусе ста метров.