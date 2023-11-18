Москва, 18 ноября, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Россиянам, которых ещё не коснулись ограничительные меры Запада, следует подумать об избавлении от активов, хранящихся в Европе, и вообще от любых активов, конечным местом хранения которых являются депозитарии Euroclear или Clearstream. Об этом корреспонденту ИА Регнум заявил ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики, финуниверситета при правительстве Андрей Мастеров.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее появилась информация о том, что в Казахстане (а, по некоторым сведениям, и по всему СНГ) началась сегрегация счетов инвесторов-россиян. Сделано это по требованию европейских депозитариев Euroclear или Clearstream.

«Эти меры направлены на ужесточение контроля за счетами россиян в случае, если против них будут введены санкции. Недавно финансовые организации за пределами ЕС и Швейцарии объявили о дополнительных ограничениях для инвесторов-россиян. Если портфель российского инвестора превышает сумму 100 000 евро, то зачислять ему купоны по облигациям, дивидендам или выручку от продажи ценных бумаг запрещено», — объяснил Мастеров.

Вместо этого, как пояснил экономист, выплаты перечисляют на специальные сегрегированные счета. Подобные операции стали главным фактором роста прибыли Euroclear в 2022 году, которая оказалась беспрецедентно высокой. С таких счетов нельзя выводить денежные средства, но можно выводить купоны, если объём операций не превышает 100 тысяч евро в год на один счёт.

«Без сегрегации маркировка информации о российских инвесторах шла полностью, либо частично в ручном режиме. Поэтому не все крупные банки могли своевременно и в полном объёме передавать информацию о россиянах. По сути, европейские регулирующие органы пользуются геополитической ситуацией с тем, чтобы обогащаться за счёт подобных дискриминационных подходов, замораживая часть средств российских инвесторов», — констатировал Мастеров.

Экономист предположил, что меры, связанные с сегрегацией, выглядят как постепенная отработка инструментов и механизмов, направленных на замораживание части российских активов. Как следствие, инвесторы-россияне рискуют столкнуться с значительным финансовым ущербом, потеряв возможность распоряжаться частью своих средств на неопределённый период времени.

«Попытка решить проблему юридическими методами может занять очень и очень много времени. Да и перспективы тут неопределённые, поскольку сейчас решение многих спорных вопросов в отношении лиц и организаций, связанных с Россией, умышленно затягивается», — сказал Мастеров.

По его мнению, тем, кого ещё не коснулись подобные ограничительные меры, следует подумать об избавлении от активов, хранящихся в Европе, и вообще от любых активов, конечным местом хранения которых являются Euroclear или Clearstream. А это могут быть инструменты компаний не только из Европы, но и из Южной Америки и Ближнего Востока.

Ранее издание РБК сообщило со ссылкой на председателя правления Центрального депозитария ценных бумаг (ЦДЦБ) Казахстана Адиля Мухамеджанова о том, что главный депозитарий этой республики начал процесс обособления счетов граждан России и Белоруссии ещё в 2022 году. Причём такое требование пришло от Euroclear и другим центральным депозитариям СНГ. По его словам, в Казахстане основная часть сегрегации уже завершилась.

До этого основатель международной финансовой компании SmartGet Ltd Марк Ойгман заявил, что израильские банки запустили сегрегацию счетов с ценными бумагами российских инвесторов, причём даже если у тех есть израильский паспорт.

Комментируя эту ситуацию, экономист Денис Перепелица заявил, что тем гражданам России, у которых есть ценные бумаги в израильских банках, пора тщательно изучить свой портфель и подумать о том, чтобы переинвестироваться в другие, менее рисковые активы.

Весной 2023 года инвестиционные счета граждан России начал блокировать крупнейший в ОАЭ банк Emirates NBD. Как оказалось, эта кредитная организация пользуется услугами депозитария Euroclear, а значит, обязана исполнять их требования.

Тогда же появилась информация, что швейцарские банки стали предупреждать россиян о закрытии их счетов в случае оплаты налогов в бюджет России. Как оказалось, некоторые клиенты банков уже лишились из-за этого доступа к счетам.