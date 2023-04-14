Абу-Даби, 14 апреля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Банк Emirates NBD, который является одним из крупнейших в ОАЭ, начал блокировать инвестиционные счета граждан России. Об этом 14 апреля сообщает Forbes.

Karl F. Schöfmann Банк Emirates NBD

По информации издания, клиентам начали приходить сообщения с предупреждением о переводе активов на отдельные счета. Туда попадут все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам.

Отмечается, что активы будут переведены, если клиенты банка не являются резидентами ЕС, Швейцарии или Европейской экономической зоны. Вывести их на собственный счет граждане России не смогут.

Также отмечается, что Emirates NBD пользуется услугами депозитариев Euroclear и Clearstream и поэтому обязан исполнять их требования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, швейцарские банки стали предупреждать граждан России о закрытии их счетов в случае оплаты налогов в бюджет РФ. За юридической помощью уже обратились около десяти человек, которых неофициально обзванивали банковские сотрудники с предупреждением возможного закрытия счетов.