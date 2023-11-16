Тель-Авив, Израиль, 16 ноября, 2023, 07:46 — ИА Регнум. Израильские банки запустили сегрегацию счетов с ценными бумагами российских инвесторов, даже если у них есть израильский паспорт, заявил основатель международной финансовой компании SmartGet Ltd Марк Ойгман.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

«На этой неделе пошли повальные блокировки… В большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов», — сказал он, отметив, что пока речь идёт только об ограничении операций по счетам с активами, учитываемыми через Euroclear.

По данным РБК, соответствующее предписание бельгийского депозитария Euroclear вступило в силу 13 ноября. Ойгман также предупредил, что к блокировкам операций может присоединиться Clearstream из Люксембурга.

Как передавало ИА Регнум, в апреле один из крупнейших банков Объединённых Арабских Эмиратов Emirates NBD, пользующийся услугами депозитариев Euroclear и Clearstream, начал блокировать инвестиционные счета российских граждан. Отмечалось, что клиентам, не являющимся резидентами ЕС, Швейцарии или Европейской экономической зоны, начали приходить сообщения с предупреждениями о переводе активов на отдельные счета.