Санкт-Петербург, 17 ноября, 2023, 19:32 — ИА Регнум. В экономике России в настоящее время «хорошая погода», чего нельзя сказать про европейскую, заявил президент РФ Владимир Путин 17 ноября на международном Форуме объединённых культур в Санкт-Петербурге.

«Вот только вчера глава правительства с гордостью на встрече сообщил мне, что за последний месяц рост экономики России составил 5,5%, по году будет свыше 3%», — сказал он.

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