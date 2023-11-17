Париж, 17 ноября, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Визовые центры России во Франции прекратят работать, сообщило 17 ноября российское посольство во Франции.

Михаил Джапаридзе/ТАСС

«С 24 ноября 2023 года визовые центры в Париже, Марселе, Ницце и Страсбурге прекратят свою деятельность», — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Российское посольство во Франции рекомендовало обращаться в консульскую службу российского посольства во Франции, Генеральное консульство в Страсбурге, генконсульство в Марселе, консульское агентство в Вильфранш-сюр-Мер по вопросу получения виз в Россию. Запись на подачу визовых заявлений в посольство будет осуществляться строго через систему онлайн-регистрации на сайте диппредставительства.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова 11 сентября заявила, что российские консульства с начала 2023 года оформили более 600 тыс. въездных виз, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Помимо этого, МИД и Минэкономразвития намерены проработать вопрос о снижении стоимости электронной визы в Россию, которая на сегодняшний день обходится в 52 доллара. При этом президент Союза туристических агентств Сергей Голов считает, если власти просто понизят стоимость электронной визы, это не даст массового эффекта. Он также предположил повысить порог ввозимых денег, который сейчас составляет до 10 тыс. долларов.