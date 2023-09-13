Москва, 13 сентября, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Если власти РФ просто понизят стоимость электронной визы в Россию, это не даст массового эффекта, считает президент Союза туристических агентств Сергей Голов. Об этом он заявил 13 сентября корреспонденту ИА Регнум.

РИА Новости/ Александр Кондратюк

Ранее стало известно, что российские МИД и Минэкономразвития хотят проработать вопрос о снижении стоимости электронной визы в РФ, которая на сегодняшний день обходится в 52 доллара.

«Массового эффекта это не даст, — уверен Голов. — Потому что если люди хотят приехать, то для них что 52 доллара, что 32 доллара — без разницы. При нынешней ситуации эту электронную визу нужно делать бесплатной. Тогда это может как-то повлиять».

Кроме того, он обратил внимание на ещё одну проблему, которая мешает развитию российского въездного туризма.

«Мы хотим, чтобы народ к нам приехал. Но люди не могут приехать и элементарно расплатиться картой. Нужно решить этот вопрос в первую очередь. Не могут же люди, направляющиеся в Россию, приезжать с чемоданами наличности!» — пояснил эксперт.

Кроме того, он предположил, что следует повысить порог ввозимых денег, который сейчас составляет до 10 тыс. долларов.

«Для представителей того же арабского мира это сумма на один день», — заметил Голов.

В свою очередь, Роман Гареев, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова, заметил, что инициатива по снижению стоимости визы выглядит полезной для развития туризма в России. Однако, по его мнению, не стоит резко снижать стоимость электронной визы. Её цена может варьироваться от 40 до 50 долларов в зависимости от региона.

«Например, для дружественных стран (Индии и Китая) стоимость визы может составлять 40 долларов, а для недружественных европейских стран — 50 долларов», — сказал он.

Также он полагает, что для повышения туристической привлекательности России важно развивать чартерные программы, так как многих иностранных туристов от посещения России отпугивают именно цены на авиабилеты, стоимость которых иногда превышает стоимость размещения, питания и экскурсионной программы в совокупности.

Позитивно на возможность снижение цены этой визы смотрят и в Госдуме. Так зампред комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов в беседе с корреспондентом ИА Регнум заявил, что такие шаги могут способствовать увеличению въездного туристического потока в Россию.

«Стоимость въездной визы должна быть на 15–20% ниже, чем сейчас. Турпоток возрастёт и принесёт дополнительные доходы российской экономике в целом», — сказал Кривоносов.

Также депутат считает, что туристическую привлекательность России можно повысить, построив больше сетевых отелей по системе «все включено», так как именно такой формат пользуется большим спросом у туристов, в том числе иностранных.

«Также следует увеличить количество сотрудников сферы гостеприимства со знанием иностранных языков. Что касается цифровых сервисов, следует добавить в экосистему «Яндекса» английский язык для упрощения ее использования иностранными туристами. Также необходимо упростить обмен валюты для иностранцев, добавить больше обменных пунктов, особенно на местах въезда в страну», — подытожил парламентарий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам министра экономического развития Максима Решетникова, Москва предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 11 сентября сообщила, что российские консульства с начала 2023 года оформили более 600 тыс. въездных виз, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.