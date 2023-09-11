Владивосток, 11 сентября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Российские консульства с начала 2023 года оформили более 600 тыс. въездных виз, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом 11 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«В первые восемь месяцев текущего года консульскими учреждениями РФ оформлено более 600 тыс. въездных виз», — сказала она во время своей речи на Восточном экономическом форуме.

Дипломат добавила, что это в два раза больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава департамента развития туризма Минэкономразвития Татьяна Шаршавицкая заявила, что в России в 2023 году запустят использование электронных виз для стимулирования въездного турпотока. Будет также решён вопрос приёма платежей.

Она также сообщила, что министерство заинтересовано в привлечении туристов из стран Персидского залива и Китая.