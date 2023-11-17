Москва, 17 ноября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Украинская армия на херсонском направлении за неделю потеряла свыше 460 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом 17 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ

«На херсонском направлении противник на правом берегу Днепра и в ходе попыток высадки на острова потерял более 460-ти военнослужащих убитыми и ранеными, два танка и 17 автомобилей», — сказал он.

Военный добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российские войска нанесли удары по 16 орудиям полевой артиллерии и боевой машине РСЗО «Град» ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 ноября Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России за неделю уничтожили три истребителя МиГ-29 ВСУ и 198 украинских дронов. Военный уточнил, что силы ПВО за неделю перехватили 22 ракеты для РСЗО HIMARS и две управляемые авиационные бомбы JDAM ВСУ.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны отметил, что ВСУ за неделю потеряли на купянском направлении убитыми и ранеными свыше 575 бойцов. Он добавил, что Вооружённые силы России за неделю отразили 26 атак украинской армии и продолжили улучшать положение по переднему краю.