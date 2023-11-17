Москва, 17 ноября, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю сбили три истребителя МиГ-29 и 198 беспилотников украинской армии. Об этом 17 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В ходе воздушных и противовоздушных боев сбиты три самолёта Миг-29 воздушных сил Украины», — сказал он.

Конашенков уточнил, что силы ПВО за неделю перехватили 22 ракеты для РСЗОHIMARS, две управляемые авиационные бомбы JDAM ВСУ и уничтожили 198 украинских дронов.

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Российские оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за неделю уничтожили радиолокационную станцию ЗРК С-300 и три РЛС контрбатарейной борьбы, включая одну Cobra и две AN/TPQ-50, добавил военный.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что Вооружённые силы России за неделю успешно отбили 23 атаки штурмовых групп украинской армии на краснолиманском направлении. В результате этого ВСУ потеряли свыше 1100 военнослужащих.

Ранее в этот же день официальный представитель Минобороны заявил, что потери ВСУ на донецком направлении за неделю составили 1810 военных убитыми и ранеными. Конашенков добавил, что также ВСУ за это время лишись на названном направлении двух танков, 15 боевых бронированных машин, 24 автомобилей и 22 артиллерийских орудий.