Москва, 17 ноября, 2023, 16:04 — ИА Регнум. Западные страны начали подготовку почвы для смены украинских элит, чтобы законсервировать текущее положение в зоне конфликта. Об этом заявил заместитель постпреда России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич на заседании постоянного совета ОБСЕ, текст его выступления 17 ноября опубликовали на сайте Министерства иностранных дел России.

Известия/Тарас Петренко

«Видим, как на фоне военных неудач и наращивания информационного фона на самом Западе относительно антидемократической и коррумпированной сущности киевского режима его иностранные спонсоры начали готовить почву для смены элит на Украине в попытке законсервировать текущее положение вещей», — сказал он.

Буякевич уточнил, что для этого с помощью использования различных каналов, включая отставных дипломатов, экс-функционеров и военных чинов НАТО, делают активные вбросы с предложениями срочно зафиксировать территориальный статус-кво, которыми Запад надеется приостановить российскую СВО и убедить Москву отказаться от её целей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что на Украине готовят новый майдан, целью которого будет отстранение его от власти. Он обвинил в подготовке таких действий Россию, которая якобы стремится посеять раскол в украинском обществе.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 15 ноября отметил, что США и Британия не могут договориться о том, кто должен стать новым президентом на Украине. По словам эксперта, Лондон выступает за главкома ВСУ Валерия Залужного, а ЦРУ — за Зеленского.

Президент России Владимир Путин 3 ноября рассказал, что Запад решил осуществить смену экономических и политических элит на Украине. Глава государства добавил, что на Украине процветает такая коррупция, что даже такие меры западных союзников ничего не смогут изменить в этом вопросе.