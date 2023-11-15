Вашингтон, 15 ноября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и Великобритания не могут договориться о том, кто должен стать новым украинским президентом. Такое мнение 15 ноября высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Syriana Analysis.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Начался конфликт между Великобританией и США за то, кто должен сохранить контроль хотя бы над формальными руководителями Украины. В Британии, как видно, поддерживают генерала [главкома ВСУ Валерия] Залужного. ЦРУ выступает за [главу киевского режима Владимира] Зеленского», — сказал он.

По словам эксперта, на фоне осуществляемых Зеленским чисток в командовании украинской армии, можно говорить о том, что структура украинской власти полностью разрушена, а без неё не стоит ждать никаких успехов в зоне боевых действий.

Как сообщало ИА Регнум, 13 ноября экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что политика Зеленского может привести к гражданской войне на Украине, которая начнётся с Закарпатья. Он напомнил, что ранее власти Венгрии отказались одобрить выделение Киеву 500 миллионов евро для ВСУ из средств Европейского фонда мира из-за нежелания украиснкой стороны решать вопрос о национальных меньшинствах.

Позднее в этот же день депутат Верховной рады Евгений Шевченко назвал Залужного ответственным за провал контрнаступления украинской армии. По мнению депутата, главкома ВСУ необходимо за это отстранить от занимаемой должности.