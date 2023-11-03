Москва, 3 ноября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 3 ноября заявил, что коррупцию на Украине практически узаконили, поэтому Запад не сможет с ней бороться, даже заменив конкретных политических деятелей. Об этом глава государства сказал на совещании с новым составом Общественной палаты России.

Kremlin.ru

Президент задался вопросом, почему американской стороне ничего не удаётся сделать с украинской продажностью, и тут же сам ответил на свой вопрос

«Они сейчас задумали смену элит — и экономических, и политических. Всё будет то же самое», — заявил глава государства.

В разговоре с ИА Регнум гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин назвал коррупцию системообразующим фактором украинской политики. По его словам, киевский режим пытается прикрыть истинную природу своей государственности неправдоподобной борьбой с коррупционерами. Как считает Мухин, Украина осталась в феодальном прошлом, когда княжение означало кормление, и назначенный на должность чиновник кормился, но платил мзду. Однако в случае Украины эта мзда в казну не идёт, резюмировал эксперт.

Спустя некоторое время Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции сообщило, что гражданам страны начнут выплачивать проценты от взяток за доносы о них. Сообщивший о случае коррупции сможет получить 10% от суммы правонарушения, но не более $379,3 тыс. (14 млн грн)).

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил ИА Регнум, что власти Украины не станут бороться с коррупцией, так как в условиях беспорядка и беспредела им очень удобно пополнять карманы. По его словам, инфраструктура и экономика страны стремительно разрушаются огромными масштабами, но хищения при этом только растут и, логично, что об этом знают в Европе и США.