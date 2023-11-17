Киев, 17 ноября, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский боится, что на Украине готовят новый майдан, целью которого будет отстранение его от власти. Он заявил об этом 16 ноября на встрече с представителями иностранной прессы, его слова привело агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По словам Зеленского, Россия якобы стремится посеять раскол в украинском обществе, создав «хаос» внутри страны, чтобы сместить его с поста главы государства.

«Такую информацию мы получаем от нашей разведки и наших партнёров», — сказал он.

Глава киевского режима заявил, что речь идёт о некой операции «Майдан-3» (после майдана 2004 и 2014 годов), которую якобы готовит Россия для осуществления на Украине государственного переворота.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что Зеленского на фоне провала «контрнаступа» ВСУ могут в ближайшее время ликвидировать. Эксперт отметил, что теперь не осталось никакой надежды на то, что Россия проиграет в конфликте.

Ранее в этот же день экс-разведчик ЦРУ Фил Джиральди заявил, что разведка США может устранить Зеленского своими силами, однако, скорее всего, поручит это кому-то из украинских чиновников или генералов, которые находятся в конфликте с ним. Он уточнил, что ЦРУ, военная разведка и осведомители Госдепа считают, что поражение Украины в конфликте с Россией является неизбежным.

Экс-помощник второго президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 15 ноября обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ. По его словам, к такому итогу привела неудачная стратегия главы киевского режима.