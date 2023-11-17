Москва, 17 ноября, 2023, 18:32 — ИА Регнум. На Украине едва ли возможен очередной майдан, но вот заговор военных, которые отрешат нынешнего руководителя киевского режима Владимира Зеленского от власти, вполне вероятен, считает политолог Юрий Светов. Об этом он заявил 17 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Ukrinformukrinform/ Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Ранее Зеленский обвинил Россию в том, что она готовит на Украине новый майдан.

По мнению Светова, такие заявления стали звучать по ряду причин. Во-первых, наблюдается определённая шаткость положения Зеленского. В информационное пространство выплеснулись сведения о том, что между ним и главкомом ВСУ Валерием Залужным серьёзные разногласия. Залужный говорит о тупике, а Зеленский этот тупик отрицает и уверяет, что ВСУ вот-вот «соберутся и начнут». Кроме того, в западных СМИ появились заявления о том, что Зеленского свергнут то ли военные, то произойдёт восстание масс.

«Поэтому Зеленский предсказуемо волнуется и переживает за своё будущее, — сказал Светов. — Плюс от него требуют провести выборы президента в следующем году. Возможно, что он впервые наконец-то задумался о судьбе других американских марионеток и о том, чем они заканчивали».

Впрочем, как полагает Светов, может быть, на Украине и есть политические силы, которые хотели бы отрешить Зеленского от власти и установить более договороспособный режим, но они находятся в глубоком подполье.

«Всё вычищено и зажато. Тамошние силовики работают жёстко и разобрались уже и с журналистами, и телевизионными каналами, и с политиками. Кого-то посадили, кого-то убили, а кого-то выдавили из страны. Поэтому в майдан на Украине я не верю», — констатировал Светов.

По его мнению, единственный возможный вариант — смещение Зеленского военными.

«Давайте вспомним войну во Вьетнаме. Американцы там рулили местным президентом Нго Динь Зьемом. Но когда оказалось, что с ним победной войны не получается, был организован заговор военных. Они убили этого президента и его брата. И власть поменяли. Победить это не помогло, но технология сработала и оттянула агонию этого режима. И на Украине могут устроить такую историю», — напомнил эксперт.

Однако, он подчеркнул, что для США здесь сложность в том, что они весь прошлый год раскручивали Зеленского как икону борьбы за демократию. Он выступал на всех крупных площадках, и теперь вдруг отказаться от него не так легко.

«Но если они сочтут, что это выгодно, то поддержат военный переворот», — подытожил Светов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Зеленский пожаловался иностранным журналистам, что на Украине будто бы готовится новый майдан, за которым стоит Россия, планирующая добиться отстранения Зеленского от власти. По его словам, эту информацию он получил от украинской разведки и «партнёров».

Также он посетовал на то, что военная помощь Запада Украине сокращается и ВСУ в случае её прекращения будут отступать. В то же время фокус внимания партнёров Киева сместился из-за Ближнего Востока.

До этого бывший аналитик американского ЦРУ Реймонд Макговерн предположил, что Зеленского могут ликвидировать в ближайшее время на фоне провала «контрнаступа» украинской армии. Бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди считает, что убийство Зеленского спецслужбами США, вероятно, поручат совершить кому-то из украинских чиновников или генералов.