Вашингтон, 16 ноября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Главу киевского режима Владимира Зеленского на фоне провала «контрнаступа» украинской армии могут в ближайшее время ликвидировать. Такое мнение 16 ноября высказал аналитик американского ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Это, действительно, плохая ситуация для Зеленского. Похоже, ему осталось недолго. <…> Если бы я был страховым агентом, то я бы точно не стал страховать жизнь Владимира Зеленского», — сказал он.

Эксперт указал на то, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы и резервы и это происходит на фоне сокращения поддержки Киева в Конгрессе США и в европейских странах.

По словам Макговерна, теперь не осталось никакой надежды на то, что Россия проиграет в конфликте с Украиной.

«Слишком много поставлено на кон, поэтому береги себя, Зеленский», — посоветовал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 ноября экс-разведчик ЦРУ Фил Джиральди заявил, что ЦРУ может устранить Зеленского своими силами, однако, скорее всего, поручит это кому-то из украинских чиновников или генералов, находящихся в конфликте с главой киевского режима. По словам эксперта, ЦРУ, военная разведка и осведомители Госдепа считают, что поражение Киева неизбежно.

Экс-разведчик морской пехоты США Скотт Риттер 9 ноября высказал мнение, что Зеленского убьют его же генералы, которые учинят над ним самосуд. По его мнению, военные ВСУ могут устроить суд над главой киевского режима, который признает его виновным во всех преступлениях. После этого Зеленского могут расстрелять, добавил Риттер.