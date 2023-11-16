Вашингтон, 16 ноября, 2023, 07:32 — ИА Регнум. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США способно устранить Владимира Зеленского своими силами, однако спецслужба, вероятно, поручит совершить его убийство кому-то из украинских чиновников или генералов, у которых есть конфликт с президентом страны. Об этом заявил бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Аналитик рассказал о настроениях, которые сложились в американском разведывательном сообществе по ситуации на Украине. Он утверждает, что ЦРУ, военная разведка (РУМО) и осведомители Госдепартамента США считают, что поражения Киева нельзя избежать.

По словам Джиральди, разногласия между этими службами касаются лишь срока, в течение которого Зеленский сможет оставаться у власти. Эксперт также уточнил, что разведывательное сообщество прекрасно осведомлено о больших суммах денег, которые Зеленскому удалось «прикарманить».

Аналитик также оценил слова политика о всеобъемлющей поддержке Украины со стороны Запада. Он считает, что Зеленский просто фантазирует, позволяя себе такие заявления.

Джиральди пояснил, что в последнее время сталкивался лишь с небольшим числом сообщений о помощи Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предположил, что Владимира Зеленского убьют его же генералы, которые устроят над ним самосуд. Эксперт считает, что военные способны инсценировать судебный процесс, по итогам которого Зеленского признают виновным во всех преступлениях.

По словам экс-разведчика, затем осужденного расстреляют. Он также допустил, что расправа над Зеленским может пройти даже без суда. Риттер подчеркнул, что наиболее разумным решением для политика является его быстрый отъезд с Украины.