Вашингтон, 17 ноября, 2023, 08:34 — ИА Регнум. Вооружённые силы России раздавили украинскую армию, которая была вооружена оружием Запада до зубов. Об этом 17 ноября заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X (ранее Twitter).

«Мы вооружили украинцев до зубов и сказали: ребята, дерзайте, мы с вами до конца. Из этого ничего не вышло, и их раздавили», — написал он.

По словам эксперта, сегодня Россия стала гораздо сильнее, чем была два года назад. Эксперт отметил, что не хотел бы сейчас оказаться в состоянии войны с российской стороной, у которой намного больше возможностей сражаться с США, чем у последних.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября сообщило издание «Военное обозрение» написало, что российские танкисты прорвали оборону ВСУ у Ивановки под Купянском в Харьковской области. По его информации, ВС России пошли в атаку после массированного артиллерийского удара по украинским позициям.

Экс-помощник второго президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин 15 ноября заявил, что к провалу контрнаступления украинских войск привела стратегия главы киевского режима Владимира Зеленского. Эксперт уточнил, что ВСУ не только не продвинулись вперёд в ходе наступления, но и не смогли удержать свои позиции.