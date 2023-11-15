Киев, 15 ноября, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Стратегия главы киевского режима Владимира Зеленского привела к провалу контрнаступления украинской армии. Об этом 15 ноября заявил бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Вся стратегия Зеленского <…> на усиление репрессий внутри страны, на усиление диктатуры, на продолжение военного положения абсолютно бесперспективна. И вылавливай мужчин, не вылавливай в городах, отправляй их на фронт — это ничего не даёт», — сказал он.

По словам эксперта, когда не имеется возможностей захватить территорию под свой контроль, нужно находить другую линию.

Соскин подчеркнул, что ВСУ не только не смогли продвинуться вперёд, но и не смогли удержать свои позиции в ходе контрнаступления. А принятое лично Зеленским решение о назначении главой минобороны Украины Рустема Умерова стало причиной открытого раскола между политическим руководством и военными во главе с главкомом Валерием Залужным, уточнил он.

«Это поражение Зеленского — по сути, его крах, поскольку таким образом <…> заканчивается контрнаступление», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 15 ноября, бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Киев без продолжения помощи Вашингтона вряд ли сможет продержаться до конца 2023 года. По словам эксперта, способность Украины выстоять в вооружённом конфликте постоянно снижается и первую очередь на фоне больших потерь личного состава ВСУ.

Позднее в этот же день Джонсон рассказал, что США и Британия не могут решить, кто будет далее занимать пост президента Украины. Лондон поддерживает главкома ВСУ Валерия Залужного, в то время как ЦРУ хочет, чтобы им оставался нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский.

Газета The Washington Post 14 ноября написала, что интерес среди членов Конгресса США к продолжению оказания помощи Украине упал до самого низкого уровня с февраля прошлого года. Как отметили журналисты издания, Киеву теперь приходится бороться за внимание американских законодателей.

Позднее в этот же день депутат Верховной рады Александра Устинова пожаловалась на то, что представителям Киева приходится менять тактику общения с чиновниками США на фоне снижения общественной поддержки Украины.