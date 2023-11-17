Москва, 17 ноября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Видеокамеры на дорогах Москвы могут сыграть роль в борьбе с нарушениями пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ), но эта система будет эффективна только в борьбе с арендованными электросамокатами. Об этом корреспонденту ИА Регнум 16 ноября заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее власти Москвы объявили, что уже тестируют видеокамеры, в режиме реального времени выявляющие нарушения, которые совершают люди, управляющие СИМ. А до этого, в марте 2023 года, начальник московской Госавтоинспекции Александр Быков рассказывал, что ГИБДД совместно с мэрией Москвы тестируют нейросеть, которая позволит дорожным камерам фиксировать нарушения ПДД владельцами электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности.

По мнению Эрдман, камеры действительно жизнеспособная идея, которая может привести к упорядоченному движению. Иначе анализировать ситуацию, касающуюся СИМ, оказывается невозможно. Однако она призвала помнить, что все СИМ делятся на две категории: прокатные и частные.

«Если мы говорим про первые, то здесь всё немного проще, — рассказала Эрдман. — У них есть программные ограничения скорости (25 км/ч). У них есть программные зоны сниженной скорости — в парках, на загруженных трафиком пешеходных улицах, есть зоны запрета движения. Таким образом, человек едет согласно тем правилам, которые кикшеринговый оператор интегрирует в свою систему. Плюс ко всему мы понимаем, кто управляет самокатом, и в случае ДТП можем найти этого пользователя».

И камеры сейчас, как подчеркнула эксперт, работают только на прокатные самокаты, потому что у тех есть номера, а значит, есть что идентифицировать. Значительно хуже обстоит дело с частными СИМ.

«И эта система (с видеокамерами. — Прим. ИА Регнум) на частные СИМ работать не будет никак. Ни в плане ограничения скорости, ни в плане анализа того, как ездят пилоты. И чтобы эта система начала анализировать частные СИМ, мы должны дождаться того момента, который прописан в дорожной карте Минтранса РФ, когда все СИМ будут включены в федеральный реестр и каждый человек будет регистрировать эти СИМ, на которых появится номер», — объяснила Эрдман.

Впрочем, она призналась, что пока не понимает, каким образом номер будет крепиться на то же моноколесо, электроскейтборд, гироскутер или сигвей. Пока складывается впечатление, что задуманное может быть реализовано только применительно к электросамокату, конструкция которого это позволяет.

«И вот тогда мы сможем анализировать правонарушения, совершаемые на частных электросамокатах. А это превышение скорости, неспешивание, перемещение вдвоём или неадекватная езда по велодорожкам. Пока же частные СИМ остаются в «серой» зоне, — посетовала Эрдман. — И сотрудники ГИБДД здесь нам не сильно помогут. По той простой причине, что превышение скорости они вообще не могут никак фиксировать. С какой бы скоростью человек ни проехал, фактически доказать это будет невозможно. Речь, разумеется, о частных СИМ, так как в прокатные встроены ограничения скорости».

Также она предположила, что, возможно, в будущем в Москве система видеокамер будет усовершенствована до того, чтобы анализировался не СИМ, а лицо его пилота. Это идея-максимум. Коль скоро это удалось реализовать в условиях метрополитена, то, по мнению Эрдман, это можно будет сделать и для фиксации на дорогах.

Однако действительно эффективным методом повышения безопасности для пешеходов и самих пользователей СИМ эксперт назвала выделение на дорогах отдельных полос, предназначенных для движения этих видов транспорта.

«Нам обязательно надо развивать велоинфраструктуру. Я думаю, что все эксперты отрасли согласны с этим», — указала она.

Комментируя тот факт, что зачастую управляют электросамокатами несовершеннолетние, специалист отметила, что ответственность за это целиком лежит на опекунах этих детей. Именно с их молчаливого согласия школьники пользуются СИМ и нарушают ПДД, так как взрослые зачастую разрешают регистрировать аккаунты для аренды на свою карту и телефон.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации московского Департамента транспорта и развития дорожной транспортной инфраструктуры, в столице РФ принимается ряд мер, направленных на борьбу с растущим количеством ДТП с участием электросамокатов. В частности, в 2023 году уже ввели 50 новых медленных зон, на которых самокаты сервисов автоматически замедляются до 5–15 км/ч. Всего в Москве 250 медленных зон, которые введены там, где быстрая езда может быть опасна для пешеходов: на территории жилых кварталов, в парках, скверах, у станций МЦД, МЦК, вблизи остановок и метро.

Тем не менее, по данным ИА Регнум, в столице РФ за первые девять месяцев 2023 года произошло уже 665 ДТП с участием так называемых средств индивидуальной мобильности, причём более чем в 95% случаев это были электросамокаты. В авариях пострадали 700 человек, двое из них погибли. Почти в трети произошедших ДТП участвовали несовершеннолетние, а 33% ДТП с участием СИМ зафиксированы во дворах.