Москва, 15 ноября, 2023, 11:20 — ИА Регнум. В столице за первые девять месяцев 2023 года произошло 665 ДТП с участием так называемых «средств индивидуальной мобильности», более чем в 95% случаев это были электросамокаты. В авариях пострадали 700 человек, двое из них погибли. Об этом ИА Регнум сообщили сразу несколько компетентных источников.

Михаил Воскресенский/РИА Новости RIA 8536780.MR.900

В прошлом году за аналогичный период зафиксировано 161 такое ДТП. Специалисты называют основными причинами взрывного роста отсутствие должного контроля за данной сферой. Электросамокаты доступны, в том числе для подростков, принудительное ограничение скорости отсутствует, контроль за несовершеннолетними при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ) — не осуществляется.

«Еще одна немаловажная причина роста числа аварий с электросамокатами — отсутствие культуры их использования, — рассказал источник ИА Регнум. — Более 90% водителей электросамокатов не спешиваются при пересечении дороги по пешеходному переходу. На четверть больше произошло аварий, когда сталкиваются два или более СИМ».

Об излишней доступности и популяризации электросамокатов говорит и тот факт, что почти в трети произошедших ДТП участвовали несовершеннолетние. 33% ДТП с участием СИМ зафиксированы во дворах.

«Количество пострадавших в авариях с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности также увеличилось кратно. За девять месяцев прошлого года в авариях с использованием СИМ пострадали 165 человек. За аналогичный период 2023 года — 700, что в 4,24 раза больше», — рассказал собеседник агентства.

Одно из смертельных ДТП с участием СИМ в Москве произошло в начале августа. Тогда курьер сбил переходившую дорогу женщину и скрылся с места ДТП. Впоследствии пострадавшая скончалась в НИИ им. Склифосовского.

Примечательно, что статистика ДТП с участием СИМ растет ежегодно. В сентябре 2021 года МВД сообщало, что в целом по стране за девять месяцев число таких аварий выросло в четыре раза.

МВД и другие профильные министерства из года в год пытаются решить проблему использования электросамокатов, но пока побеждает жадность бизнеса, зарабатывающего неплохие барыши на аренде СИМ. Одна из последних идей — ввести штрафы до 30 тыс рублей за вождение СИМ в нетрезвом виде, до 5 тыс за превышение скорости, до 3 тыс за езду «тандемом» и т.д. Однако, эксперты сомневаются, что новая система штрафов станет эффективным инструментом.