Москва, 16 ноября, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 16 ноября, что Москва сформирует межведомственный ответ на закрытие Финляндией контрольно-пропускных пунктов (КПП) в Ленинградской области и Карелии с 18 ноября.

Алексей Даничев/РИА Новости Граница России и Финляндии

«Негативное развитие событий приведёт, естественно, к ответным мерам. Естественно, они должны быть разработаны в межведомственном формате. Но вопрос в том, что это — появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые, причём проблемные», — заявила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, глава финского МВД Мари Рантанен заявила 14 ноября о намерении ограничить движение через КПП на границе с Россией из-за, по её словам, увеличения числа нелегальных мигрантов. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен после этого сообщила о запрете на въезд в страну автомобилей с российскими номерами, а 15 ноября в Финляндии ввели запрет на пересечение границы на велосипедах. Как заявил заместитель командующего пограничной службой Юкка Луккари, мигранты стали чаще пользоваться именно велосипедами для пересечения границы.

Комментируя финские действия, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с тем, что власти Финляндии выбрали путь по дистанцированию от прежнего характера двусторонних отношений.

Захарова также 15 ноября назвала обвинения со стороны Финляндии в отправке беженцев на границу двух стран ничем не обоснованными и беспочвенными.

В беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что власти Финляндии оправдывают их недружественную политику в отношении России надуманными причинами и занимают откровенно недружественную позицию.

О закрытии четырёх КПП власти Финляндии объявили 16 ноября. В частности, ограничения коснулись пунктов Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. Закрытие действует до 18 февраля 2024 года. Как отметили в финском правительстве, решение о закрытии приняли для опережения возможного ухудшения ситуации с мигрантами.