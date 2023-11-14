Хельсинки, 14 ноября, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Власти Финляндии хотят ограничить движение через контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией, сообщила на брифинге 14 ноября глава МВД Мари Рантанен.

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«МВД готовит предложение, согласно которому пункты пересечения границы будут закрыты или их работа ограничена», — сказала глава финского ведомства.

Она добавила, что действующее законодательство позволяет это сделать.

Причина закрытия ККП

Рантанен сообщила об увеличении количества тех, кто пересекает юго-восточную границу Финляндии, и часто речь идёт о нелегальной миграции. Решение о закрытии или ограничении движения через КПП власти Финляндии могут принять из-за роста потока беженцев из Африки и с Ближнего Востока, в частности, Сомали, Йемена и Сирии.

Глава МВД Финляндии также сообщила, что только на прошлой неделе убежище попросили 71 прибывший с территории России. По словам финского министра, переговоры с Москвой по этому вопросу желаемых результатов не дали.

По данным финской телерадиокомпании Yle, в минувшие выходные за убежищем в Финляндии обратились 34 человека. При этом многие приезжали к границе на велосипедах, и у них не было виз.

Другие запреты финских властей в отношении россиян

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила 15 сентября о запрете на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей. Ограничения не коснулись только дипломатических автомобилей и машин россиян, въезжающих в страну по гуманитарным причинам. Ранее подобные ограничения также ввели Латвия, Литва, Эстония и Польша. Таможня будет контролировать въезд российских авто не только на российской, но и на финско-норвежской границе. После запрета финская таможня 19 сентября не пропустила в страну 37 автомобилей с российскими номерами.

Власти Финляндии с 15 ноября введут запрет на въезд в страну из России на велосипедах. В российском посольстве в Хельсинки заявили, что запрет начнёт действовать с 00:00 часов и вводится на неопределённый срок.

Финские пограничники перестали пропускать въезжающих в страну на велосипедах россиян 11 ноября. Как уточнил замкомандующего пограничной службой юго-восточной Финляндии Юкка Луккари, мигранты стали чаще пользоваться велосипедами для пересечения границы. Он добавил, что с августа через КПП на границе с Россией прибыл 91 человек из третьих стран, запросивший в Финляндии убежища.

В обычное время за сутки в Финляндию въезжали около 700 человек, теперь показатель упал до 135 человек. Однако увеличилась интенсивность автобусного движения на российско-финской границе.