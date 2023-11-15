Москва, 15 ноября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Власти Финляндии оправдывают их недружественную политику в отношении России надуманными причинами, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Об этом он заявил 15 ноября корреспонденту ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что нужно ограничить работу пограничных пунктов на границе с Россией, так как через них будто бы идёт поток беженцев из Сирии и Йемена в Финляндию.

«Поток беженцев — это надуманная причина, которой Финляндия оправдывает свою миграционную политику в отношении нашей страны, — заявил Белик. — Разговоры о том, что в зависимости от развития событий финское правительство может закрыть все пункты пересечения границы с Россией, вполне могут стать руководством к действию».

По его словам, Финляндия занимает откровенно недружественную позицию, причём шагов, подтверждающих это, уже сделано немало. Как отметил Белик, вступление в НАТО — один из ключевых примеров.

«Финны последовательно рвут связи, начиная с экономических и заканчивая гуманитарными, — констатировал Белик. — Ограничение работы пунктов пропусков с Россией может привести к тому, что Финляндия обратит внимание на объекты недвижимости на своей территории, принадлежащие россиянам, и будет использовать этот вопрос в качестве причины для очередных манипуляций».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам сенатора Владимира Джабарова, власти Финляндии, «закусив удила», хотят как можно сильнее испортить отношения с Россией, придумывая разного рода отговорки. Также он назвал полной глупостью заявления финских чиновников о том, что через российскую границу идёт поток беженцев из стран Африки.

До этого Рантанен заявила о том, что её ведомство собирается предложить закрыть или ограничить работу пунктов пересечения границы с Россией. Она уверена, что нынешнее финское законодательство позволяет принимать такие меры, причиной которых, если верить Рантанен, стал поток беженцев из Африки и государств Ближнего Востока, например Сомали, Йемена или Сирии.

О проблеме выходцев с Ближнего Востока, якобы проникающих в Финляндию через российско-финскую границу, говорил и премьер-министр Финляндии Петтери Орпо. Он обвинил Москву в том, что она будто бы позволяет беженцам пересекать без документов границу, что потребовало строгого мониторинга и подготовки.