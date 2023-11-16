Москва, 16 ноября, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщили 16 ноября в Кремле.

Кадр из видео Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

«В последнее время с нашим участием прошло несколько крупных международных мероприятий, и по их результатам мы принимали определённые решения. Давай поговорим сегодня о том, как эти решения исполняются», — сказал Путин.

В ходе совещания президент обсудил реализацию решений по итогам ряда крупных международных мероприятий. В частности, с докладом выпустил главами МИД России Сергей Лавров.

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Как сообщало ИА Регнум, делегация России во главе с зампредседателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла 15 ноября для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Москва рассматривает площадку как форум для обсуждения важнейших вопросов экономического взаимодействия стран АТР.

Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности 10 ноября обсудил повышение эффективности мероприятий по обеспечению информационной безопасности. Доклад по этой теме представил директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю Владимир Селин.