Сан-Франциско, США, 16 ноября, 2023, 03:22 — ИА Регнум. Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла для участия в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба посольства РФ в Вашингтоне.

Dmthoth АТЭС

«Делегация России во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС», — указали в дипмиссии.

Отмечается, что Россия рассчитывает на обеспечение американским председательством «конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума».

Москва рассматривает площадку как форум для обсуждения важнейших вопросов экономического взаимодействия стран АТР и формирования благоприятных условий для развития торговых и инвестиционных связей в регионе.

Торгово-экономический форум АТЭС включает 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В текущем году саммит проходит под председательством США в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Представитель Госдепа США по АТЭС Мэтт Мюррей 13 ноября заявил, что Вашингтон относится к российской делегации как к полноправному участнику мероприятия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, Соединённые Штаты пытались помешать участию представителей России в саммите АТЭС, а теперь показали готовность начать кулуарные переговоры.

По мнению Захаровой, подход, когда Вашингтон на фоне публичной агрессивной позиции пытается что-то скрытно обсудить, по меньшей мере странный. Дипломат подчеркнула, что Россия не будет сворачивать с намеченного курса, а отношения с США будут зависеть от их готовности идти на компромиссы.