Санкт-Петербург, 16 ноября, 2023, 16:19 — ИА Регнум. НАТО уже проиграла в украинском конфликте, потому что у США и западных стран больше нет возможности его продолжать. Об этом 16 ноября заявил Пьер де Голль — внук президента Франции, основателя Пятой республики, генерала Шарля де Голля, на полях Форума объединённых культур в Санкт-Петербурге.

«Думаю, НАТО проиграла в данном конфликте, потому что ни у НАТО, ни у Запада больше нет возможности продолжать войну», — сказал он в беседе с ТАСС.

По мнению де Голля, США в скором времени, когда он перестанет быть им нужен, уберут главу киевского режима Владимира Зеленского и это, как он считает, произойдёт со всеми американскими союзниками.

«У Европы и США нет ни политических, ни финансовых возможностей продолжать конфликт», — уточнил Пьер де Голль.

Правительство Франции заняло ошибочную позицию по конфликту на Украине и этим загнало себя в ловушку, однако оно может и должно её изменить, отметил де Голль.

«Нужно остановить эту трагедию», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 12 ноября обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Питер Штурм написал, что предложение экс-генсек НАТО Андерса Фог Расмуссена включить Украину в состав НАТО без утраченных территорий позволит президенту России Владимиру Путину проверить альянс на прочность. По мнению эксперта, такое решение было бы равнозначно прямому вступлению НАТО в конфликт.

Официальный представитель МИД Мария Захарова 15 ноября заявила, что для России неприемлемо вступление Украины в НАТО в любом виде. Она подчеркнула, что российская сторона постоянно поясняет эту позицию с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство.