Москва, 16 ноября, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Вступление Украины в НАТО в любом видео является неприемлемым для России, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге 15 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Мы постоянно разъясняем нашу позицию относительно вступления Украины в НАТО… с 2008 года, когда альянс впервые пообещал Киеву членство, эта позиция России не изменилась», — сказала Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что вступление Украины в Североатлантический альянс неприемлемо ни в каком виде, так как это представляет серьёзную угрозу для безопасности России.

Таким образом Захарова прокомментировала слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена, заявившего о необходимости принять Украину в альянс без утраченных территорий. По его мнению, такой шаг уменьшил бы угрозу конфликта между Россией и НАТО.

Как передавало ИА Регнум, в НАТО неоднократно отмечали, что Украина не сможет вступить в блок до тех пор, пока страна находится в состоянии вооружённого конфликта. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет серьёзную угрозу для европейской безопасности.