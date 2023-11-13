Берлин, 13 ноября, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Инициатива бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена включить Украину в состав НАТО без утраченных территорий позволит президенту России Владимиру Путину проверить блок на прочность, предположил обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Питер Штурм.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«Такой шаг был бы равнозначен прямому вступлению НАТО в войну, поскольку альянс уверяет, что будет защищать каждый дюйм своей территории. Путину нужно будет лишь продвинуть свои войска на несколько метров на отдалённом участке фронта, чтобы таким образом без особого риска проверить прочность НАТО», — считает автор.

Кроме опасности непосредственного конфликта с Россией, такой шаг означал бы фактическое признание за ней новых территорий, написал журналист.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября на клубе «Валдай» президент Владимир Путин заявил, что Россия не нужна Североатлантическому альянсу. Глава государства напомнил, что ранее Москва предлагала НАТО присоединиться к нему, но получила отказ. Он добавил, что на тот момент не было идеологических противоречий, а реакция альянса вызвана нежеланием Запада выстраивать партнёрские отношения, поскольку его страны стремились к господству.

12 ноября один из обозревателей британской газеты The Telegraph отметил, что Запад не доволен руководством Украины из-за потерь военной техники НАТО и неутешительных итогов контрнаступления. В публикации уточняется, что имея сотни западных танков и обученных военных, ВСУ не смогли повлиять на ход военных действий в свою пользу.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев 12 ноября заявил, что в понимании Запада Крым и Донбасс уже не Украина. По его словам, после этого остаются только три шага до признания очевидного.

Он выразил мнение, что, во-первых, следует осознать, что Владимир Зеленский не президент, а узурпатор. Во-вторых, по его мнению, украинский язык не язык, а суржик. И, наконец, Украина не страна, а искусственно собранные территории. При этом Медведев предложил принять в НАТО город Львов и его окрестности.