Москва, 16 ноября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. За прошедшие сутки украинская армия понесла существенные потери в живой силе и технике на четырёх направлениях в зоне проведения спецоперации. В общей сложности на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях российские подразделения уничтожили до 480 бойцов Вооружённых сил Украины. Об этом 16 ноября на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что на донецком направлении российские военные отразили 14 атак, а потери ВСУ составили до 240 военных. Удары Вооружённые силы России нанесли по позициям украинских военных в районе Клещеевки, Артемова, Георгиевки и Новомихайловки в ДНР.

На южнодонецком направлении украинская армия лишилась двух бронемашин, польской самоходной установки KRAB, а также гаубицы FH70 британского производства. Потери личного состава достигли 70 военных убитыми и ранеными. Под огонь российских войск в районах Константиновки и Угледара попали 79-я десантно-штурмовая бригада ВСУ и 128-я бригада территориальной обороны.

На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке авиации и артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 33-й, 116-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах Работино, Успеновки и Малой Токмачки. В ходе боёв украинская армия потеряла до 100 бойцов, два танка, две боевые бронированные машины, а также орудие «Гиацинт-Б».

«На херсонском направлении в результате огневого поражения противника в течение суток уничтожено до 70 военнослужащих, два автомобиля», ― доложил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin и артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу «Мста-Б».

Как сообщал ИА Регнум, по данным Минобороны на 14 ноября, ВСУ потеряли до 530 военнослужащих в ходе боевых действий на четырёх направлениях в зоне специальной военной операции. На донецком направлении украинская армия лишилась до 300 военных убитыми и ранеными, на южнодонецком ― 60 военных, на запорожском ― 75 и на херсонском направлении ― до 95 бойцов ВСУ.

Сутками ранее на этих направлениях российские военные уничтожили до 450 бойцов украинской армии.