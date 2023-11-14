Москва, 14 ноября, 2023, 14:12 — ИА Регнум. ВСУ потеряли до 530 военнослужащих в ходе боевых действий на четырёх направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом на брифинге 14 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

На донецком направлении подразделения Южной группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских войск в районах Малоильиновки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике.

«Общие потери противника за сутки составили до 300 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронемашины, три пикапа и гаубица «Мста-Б», — сообщили в Минобороны.

На южнодонецком направлении Восточная группировка войск отразила одну атаку ВСУ в районе Новомихайловки.

«Потери противника составили до 60 военнослужащих, два бронетранспортера, два автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Акация», — заявил Конашенков.

Возле Работина в Запорожской области российские военные ударили по 33-й мехбригаде ВСУ, потери которой составили до 75 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

«В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, буксируемая пушка М-46 и гаубица Д-30 противника», — добавил представитель Минобороны.

На херсонском направлении российские военные ликвидировали до 95 бойцов ВСУ, пять самоходных артиллерийских установок Krab и «Гвоздика», а также боевую машину РСЗО «Град».

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее ВСУ потеряли до 450 бойцов на тех же тактических направлениях в зоне СВО. В боях у Белогоровки и Клещеевки в ЛНР и ДНР, Никольского и Новомихайловки, а также в районе Работино российские военные отразили несколько атак украинских военных, ликвидировав не только живую силу, но и пункты управления беспилотниками, бронемашины, автомобили, две гаубицы «МСТА-Б» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.