Москва, 13 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Украина потеряла до 450 военнослужащих ВСУ на четырёх направлениях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил на брифинге 13 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На донецком направлении «Южная» группировка российских войск совместно с авиацией и артиллерией уничтожила в ходе отражения двух атак до 205 украинских военных. Боестолкновения произошли неподалёку от Белогоровки и Клещеевки в ЛНР и ДНР. Под удары российских военных попали 28-й механизированная и 77-й аэромобильная бригады ВСУ и 241-я бригада теробороны.

«Общие потери противника за сутки составили до 205 военнослужащих, две бронемашины и два пункта управления БПЛА», — сообщил Конашенков.

В тот же период на южнодонецком направлении «Восточная» группировка войск ударила по бригадам ВСУ в районах Никольского и Новомихайловки в ДНР.

«Потери ВСУ за сутки составили до 100 военнослужащих, три пикапа и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — заявили в Минобороны.

В районе Работино в Запорожской области российские военные также отразили атаку украинских штурмовиков. В ходе боёв 117-я мехбригада ВСУ потеряла до 40 военнослужащих и два автомобиля. На херсонском направлении бойцы ВС России ликвидировали до 60 военных ВСУ, два пикапа и две гаубицы «МСТА-Б».

Как сообщало ИА Регнум, на купянском и краснолиманском направлении ВСУ потеряли 310 военных. «Западная» российская группировка совместно с авиацией и артиллерией отразила в общей сложности более восьми украинских атак в районах населённых пунктов Загоруйковка и Тимковка и Червоная Диброва и Кременная. В тот же день в Минобороны заявили об ударе российских военных поскладу с боеприпасами ВСУ под Харьковом. Они также отразили две атаки украинских штурмовых групп 54-й механизированной бригады возле Загоруйковки.