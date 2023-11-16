Москва, 16 ноября, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, сообщил 16 ноября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Поражен пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Димитрово», — уточнил военный.

В российском оборонном ведомстве также сообщили, что истребители ВКС России за сутки сбили самолёт МиГ-29 украинских воздушных сил в районе Красноармейска в ДНР.

За минувшие сутки украинская армия потеряла до 285 военнослужащих на купянском и краснолиманском направлениях. Кроме того, потери ВСУ за сутки на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях составили до 480 военных.

Как сообщало 15 ноября ИА Регнум, российские военные ликвидировали три пункта управления украинских соединений и частей в ДНР. Удары по объектам нанесли в районе Серебрянки. Подразделения российской армии также уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. На донецком направлении 12 ноября российские силы уничтожили два пункта управления БПЛА.