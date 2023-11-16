Москва, 16 ноября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Истребители Воздушно-космических сил России за сутки сбили самолёт МиГ-29 украинских воздушных сил в районе Красноармейска в ДНР. Об этом 16 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Михаил Голенков/РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября Конашенков заявил, что российские силы противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 возле Павлограда в Днепропетровской области. Военный добавил, что за сутки удалось уничтожить 30 дронов ВСУ у Токаревки в Харьковской области, Сватово и Коломыйчихи в ЛНР, Василевки, Белогоровки и Кирилловки в ДНР и Романовского в Запорожской области.

Официальный представитель Минобороны уточнил, что на тот момент за всё время СВО российскими военными было сбито 535 самолётов ВСУ, а также 254 вертолёта и 8934 беспилотника украинской армии.