Москва, 15 ноября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские военные поразили три пункта управления украинских соединений и частей в ДНР. Об этом 15 ноября на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«Поражены <…> три пункта управления 67-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), 31-й бригады оперативного назначения и 50-го полка Нацгвардии», ― уточнил военный.

Удары по объектам нанесли в районе Серебрянки. Кроме того, российские войска уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 12 ноября на донецком направлении подразделения Южной группировки российских войск совместно с авиацией и артиллерией нанесли удары по расположениям 28-я механизированной и 77-я аэромобильной бригад ВСУ и 241-я бригады теробороны. Боестолкновения произошли неподалёку от Белогоровки и Клещеевки в ЛНР и ДНР.

Потери украинской армии составили до 205 военнослужащих. Кроме того, на этом направлении российские подразделения уничтожили два пункта управления БПЛА.

За сутки 13 ноября ВСУ потеряли до 530 военнослужащих в ходе боевых действий на четырёх направлениях в зоне специальной военной операции. В частности, возле Работина в Запорожской области российские военные ударили по 33-й мехбригаде ВСУ, потери которой составили до 75 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.