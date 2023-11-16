Москва, 16 ноября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Киевские власти желают продолжать конфликт для собственной выгоды и сохранения жизни, но единственным способом пролонгировать боевые действия при существенном снижении поддержки Запада остаётся отправка на передовую украинских женщин и подростков, что не скрывается. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал политолог, декан факультета медиакоммуникаций Московского государственного института культуры Юрий Кот.

Сергей Корсун ИА REGNUM

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что конфликт с Россией нужно не замораживать, а завершать. Он отметил, что очередные Минские соглашения ни к чему не приведут, ситуация будет патовой и будет означать состояние войны для Украины. По словам Зеленского, Киев якобы хочет мира, но окончание конфликта может быть разным. Также украинский лидер заявил, что конфликт может завершиться, если российская сторона выполнит условия «формулы мира» Киева.

Политолог Кот пояснил, что Зеленский не может допустить заморозки конфликта по собственным причинам и из личной выгоды.

«Он живёт, пока существует вооружённый конфликт. Как только всё закончится, то закончится и сам Зеленский. И у него на самом деле очень много «доброжелателей», которые готовы его разорвать — это люди, которых он обманул, которых втянул в конфликт и даже его кураторы, считающие, что он слишком много знает», — поделился Кот.

Однако помощь Запада Киеву постоянно снижается. Так, 15 ноября Сенат Конгресса США одобрил законопроект о финансировании работы правительства страны, который не предусматривает дополнительной помощи для Украины. По мнению политолога, в этом случае у киевских властей остаётся только один способ продолжать боевые действия, чтобы избежать капитуляции или «заморозки» конфликта.

«Это заваливать линию фронта трупами украинских мужчин, женщин и даже детей. Потому что киевские власти объявляли, что готовы рекрутировать в ряды ВСУ и подростков. Ну а женщины уже воюют. Ресурсы подходящих мужчин истощаются, и поэтому Киев может продолжать конфликт только отправляя на передовую женщин и подростков», — отметил политолог.

Кроме того, эксперта удивило, что Зеленский вдруг вспомнил о Минских соглашениях и заговорил о мире. Но, как заметил Кот, искренности в этих словах нет. Тем более что Минские соглашения саботировали и нарочно нарушили украинские власти совместно с Германией и Францией, в чём позднее призналась бывший немецкий канцлер Ангела Меркель.

«Такое ощущение что Зеленский сегодня утром проснулся и не помнит, какой на улице год, что ещё 2018-2019-й, когда существуют нарушенные Украиной Минские соглашения. Поэтому сегодня заявлять такое Зеленскому — это, конечно, привычно, с одной стороны, — врать, но не надо думать, что на планете живут сплошь дураки», — добавил Кот.

Он подчеркнул, что для России мир может значить полную капитуляцию киевского режима в рамках денацификации и демилитаризации украинского государства. По мнению политолога, для России принципиально важно несколько моментов — это освобождение русских людей, живущих на Украине, от господства украинского нацизма, а также получение российскими властями украинских нацистов в качестве гарантий безопасности.

«А потому всем киевским нацистам во главе с Зеленским сегодня приходится думать не о мирных инициативах, а о продолжении конфликта», — заключил Кот.

Бывший разведчик ЦРУ Фил Джиральди заявил, что ЦРУ США способно устранить Владимира Зеленского своими силами, однако спецслужба, вероятно, поручит совершить его убийство кому-то из украинских чиновников или генералов, у которых есть конфликт с главой режима. Он утверждает, что ЦРУ, военная разведка (РУМО) и осведомители Госдепартамента США считают, что поражения Киева нельзя избежать.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер предположил, что Зеленского убьют его же генералы, которые устроят над ним самосуд. Эксперт считает, что военные способны инсценировать судебный процесс, по итогам которого Зеленского признают виновным во всех преступлениях.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава украинского режима, отсутствие финансовой помощи со стороны стран Запада повлечёт за собой кризис на Украине, особенно в сфере социальных выплат. Придётся либо урезать поддержку военным и сокращать их заработную плату, либо прекратить выдачу социальной помощи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября призвал Киев понять, что у ВСУ не получится победить Москву. Он также отметил, что российская армия продолжает добиваться целей специальной военной операции.