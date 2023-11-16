Киев, 16 ноября, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Конфликт с Россией Украина не может позволить себе заморозить, его нужно завершать на украинских условиях. Соответствующее заявление сделал глава Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями африканских СМИ, запись опубликована в Telegram-канале политика.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Комментируя вопрос одного из журналистов о возможности заморозить конфликт, украинский глава указал, что даже замороженный конфликт на деле будет означать потери для Украины с возможностью возобновления конфликта в любое время. Глава киевского режима указал, что Украина не может себе позволить даже мысли о «заморозке» конфликта, «как бы сложно ни было».

«Мы хотим мира. Окончание может быть разным, кому-то оно может понравиться, кому-то — нет, но оно необходимо», — добавил украинский глава, и подчеркнул, что хочет видеть завершение конфликта на условиях Украины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава Украины Зеленский, отсутствие финансовой помощи со стороны стран Запада повлечёт за собой кризис на Украине, особенно в сфере социальных выплат. Придётся либо урезать поддержку военным и сокращать их заработную плату, либо прекратить выдачу социальной помощи.

При этом украинский глава уверяет, что на ход военного конфликта и способность ВСУ вести боевые действия прекращение финансовых поступлений от западных стран не повлияет.

В свою очередь, директор главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в сентябре признал, что украинская армия не сможет завершить конфликт с Россией парадом в Москве. Он указал на то, что Украина зависит от поддержки других стран, а Россия может опираться на собственные резервы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 ноября призвал Киев понять, что ВСУ не получится победить Москву. Он также отметил, что российская армия продолжает добиваться целей специальной военной операции.