Москва, 2 ноября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. В Кремле не согласны с заявлениями главкома ВСУ Валерия Залужного на тему того, что конфликт на Украине зашёл в тупик, и призывают Киев как можно скорее понять, что у него нет перспективы победы на поле боя. Об этом 2 ноября заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нет, он [конфликт на Украине] не зашёл в тупик. Россия последовательно продолжает проведение специальной военной операции», — сказал Песков, комментируя слова главкома украинских войск.

Представитель Кремля подчеркнул, что все цели спецоперации, которые поставил Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин, выполнят.

«Киевскому режиму, собственно, уже давно нужно было понять, что даже говорить о каких-то перспективах победы киевского режима на поле боя — это абсурдно. Чем раньше киевский режим для себя это уяснит, тем скорее откроются какие-то перспективы», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 2 ноября, Залужный заявил изданию Economist, что украинский конфликт, по его мнению, зашёл в тупик. Он также добавил, что глубокого и красивого прорыва из этого положения, скорее всего, не произойдёт.

Военный ВСУ с позывным Дед 31 октября заявил, что российская армия остановила контрнаступление украинских войск и сама начала атаки на различных направлениях фронта. Он назвал причиной этого неудачные решения командования ВСУ и выбор неверной тактики.