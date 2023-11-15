Киев, 16 ноября, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Отсутствие финансовой помощи со стороны стран Запада повлечёт за собой кризис на Украине, особенно в сфере социальных выплат. Об этом 15 ноября заявил украинский глава Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами из стран Африки, видеозапись которой он разместил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я вам скажу откровенно — без поддержки будет очень сложно. Потому что все деньги, которые Украина зарабатывает, мы отдаем нашим военным», — пояснил глава Украины.

Как уточнил глава киевского режима, если помощь по таким важным направлениям социальной поддержки, как выплаты пенсионерам, не поступит, то в стране возникнет очень сложная ситуация. Придётся либо урезать поддержку военным и сокращать их заработную плату, либо прекратить выдачу социальной помощи. В любом случае стране грозит кризис.

При этом украинский глава уверяет, что на ход военного конфликта и способность ВСУ вести боевые действия прекращение финансовых поступлений от западных стран не повлияет. Кроме того, глава Украины категорически не согласен с тем, что Киев полностью зависит от военной поддержки Запада и назвал такие утверждения лживыми.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил глава Украины Зеленский, Киев рассчитывает на расширение объёмов подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, так как текущих усилий недостаточно. Он уточнил, что ВСУ испытывают дефицит лётчиков, в связи с чем Киев не может отправить за границу большое количество пилотов для обучения.

В свою очередь, предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал украинского главу мясником, живущим в своей собственной реальности, отличной от действительности.