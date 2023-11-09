Вашингтон, 9 ноября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский будет убит своими же генералами, которые устроят самосуд над ним. Такое предположение высказал 9 ноября бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

«Мы находимся на таком этапе, когда в какой-то момент времени группа генералов восстанет и всё закончится плохо. Вспомните Николае Чаушеску, что случилось с ним в Румынии», — сказал Риттер.

По его словам, военные могут устроить инсценировку суда, признать Зеленского виновным во всех преступлениях, а затем расстрелять его. А возможно, даже и суда не будет, добавил он.

«Это ведь Украина. Он может просто выйти из машины, и кто-то просто сделает несколько выстрелов ему в голову. Вот и будет конец Зеленского», — отметил экс-разведчик.

По его мнению, скоро украинские военные устроят самосуд над главой режима, разногласия которого с главкомом ВСУ Валерием Залужным только усугубили положение.

Риттер добавил, что самый разумный шаг, который может сейчас сделать Зеленский, — это уехать из страны.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Риттер заявил, что украинские военные могут завершить конфликт, выступив против Зеленского. По его словам, если глава киевского режима будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, то ВСУ могут подняться и отстранить его от власти.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон отметил, что действия Зеленского могут спровоцировать военный переворот. По его словам, то, что Зеленский начал увольнять генералов и высокопоставленных военных, является путём к перевороту.